ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Leoni nach einer Gewinnwarnung von 21 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Julian Radlinger kappte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzung je Aktie für 2019 um mehr als die Hälfte und reduzierte außerdem jene für 2020. Der Spezialist für Auto-Bordnetze habe gleichzeitig vielfältige Probleme - namentlich mit dem Werk in Mexiko, dem Free Cashflow und auch der Bilanz. Auch das gesenkte operative Gewinnziel für 2019 werde wohl kein Spaziergang./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.