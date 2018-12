FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Leoni nach Übernahmespekulationen von 35 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Gerüchte über eine mögliche Übernahme des Autozulieferers habe es in der Vergangenheit öfters gegeben, ohne dass sich diese konkretisiert hätten, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der günstigen Bewertung der Aktien, einer erwarteten Normalisierung der Fahrzeugproduktion in Europa nach WLTP und des angekündigten Performance-Programms bleibe es beim Kaufen-Votum. In dem fairen Wert sei indes noch keine Prämie für eine mögliche Übernahme enthalten./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 08:48 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2018 / 09:00 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.