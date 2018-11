HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe die Umsatzerwartungen vor allem wegen eines starken Geschäfts in Asien im dritten Quartal geschlagen, schrieb Analystin Rosie Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zu anderen Unternehmen mit einem starken Fokus auf China sei der aktuell hohe Kurs nicht gerechtfertigt und die Aktie insbesondere mit Blick auf das Konzernwachstum zu teuer. Außerdem brauche die Erholung der Kosmetikmarken für den Massenmarkt wie beispielsweise Garnier länger als gedacht./she/tav



Datum der Analyse: 01.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.