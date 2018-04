NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Die Geschäfte der europäischen Lebensmittel- und Haushaltsgüterbranche dürften sich 2018 solide entwickeln, schrieb Analyst Andrew Wood in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Vor allem die mittelfristige Geschäftsentwicklung dürfte die Aktienkurse antreiben. L'Oreal leide allerdings immer noch unter Marktanteilsverlusten./ck/tih



Datum der Analyse: 23.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.