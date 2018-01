NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für L'Oreal von 210 auf 206 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fulvio Cazzol rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie damit, dass höhere Gewinnerwartungen in der Konsumgüterbranche nach den Unternehmensberichten für das vierte Quartal rar gesät sein könnten. Er bleibe daher vorsichtig zu den Branchenwerten mit bereits anspruchsvoller Bewertung, wozu L'Oreal aber nicht gehöre. Die Änderung des Kursziels begründete der Experte vor allem mit aktuellen Währungsentwicklungen./tih/gl



Datum der Analyse: 24.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.