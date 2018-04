LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 13 Prozent sei der Jahresauftakt stark ausgefallen, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In fast allen Geschäftsfeldern des Luxusgüterherstellers sei der Umsatz prozentual zweistellig gestiegen. Er bleibe jedoch vorsichtig angesichts der Spannungen im Welthandel und ungünstiger Wechselkurse./bek/tih



Datum der Analyse: 10.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.