ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der jüngste Kursrutsch der Luxusgüteraktien sei übertrieben, schrieb Analyst Guillaume Gauvillé in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. LVMH bleibe sein bevorzugter Wert, bis sich der Staub gelegt habe. Die Aktien der Franzosen verfügten über defensive Charaktereigenschaften, da der Konzern geografisch und mit Blick auf die Produktpalette breit aufgestellt sei. Insofern könnten sich die Papiere in einer konjunkturellen Abschwungphase überdurchschnittlich entwickeln./la/gl



Datum der Analyse: 12.10.2018



