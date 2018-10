NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für LVMH von 325 auf 327 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Marken von LVMH verfügten über gute Aussichten, ihre führende Stellung auf dem rasch wachsenden chinesischen Markt noch auszubauen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Luxusgüterhersteller verfüge über das am beste diversifizierte Portfolio innerhalb des Sektors./mf/stw



Datum der Analyse: 05.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.