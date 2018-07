NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Sie habe vor den am 24. Juli erwarteten Halbjahreszahlen des Luxusgüterherstellers die jüngsten Wechselkursveränderungen in ihre Schätzungen eingearbeitet, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Änderungen seien aber nicht ausschlaggebend, weshalb Anlageurteil und Kursziel unverändert Bestand hätten./ck/he



Datum der Analyse: 09.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.