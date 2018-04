NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH nach Quartalsumsätzen von 275 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erlöse des Luxusgüterherstellers seien im ersten Quartal überraschend stark gestiegen, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch der Tenor in der Telefonkonferenz sei positiv gewesen. Sie hob daraufhin ihre Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr 2018 um 2 Prozent an./bek/tih



Datum der Analyse: 10.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.