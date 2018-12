NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH vor den im Januar erwarteten Jahreszahlen von 360 auf 335 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analystin Melanie Flouquet rechnet mit starken Resultaten des Luxusgüterkonzerns, wie sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Allerdings senkte sie ihre Prognose für das organische Wachstum der Mode- und Ledersparte im ersten Quartal, weil Chinesen demächst weniger Reisen nach Frankreich buchen könnten./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2018 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.