NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH nach der Telefonkonferenz zu den Umsatzzahlen für das erste Quartal von 355 auf 365 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Veranstaltung habe für Zuversicht gesorgt, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie um zwei Prozent und reflektiert damit den besser als erwartet ausgefallenen Jahresstart des Luxusgüterherstellers sowie die gestiegene Zuversicht für das zweite Jahresviertel./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 17:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / 18:02 / BST





