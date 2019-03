ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für LafargeHolcim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 64 Franken belassen. Der globale Zementsektor sei geprägt von konkreten Chancen aber nur gemischten Ausblicken, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. LafrageHolcim bleibe wegen deutlicher Margensteigerungen und einer attraktiven Bewertung sein "Top Pick" im Sektor./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 09:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.