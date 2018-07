NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LafargeHolcim nach einem Bericht über einen möglichen Verkauf des indonesischen Geschäfts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 68,70 Franken belassen. Mit einem kolportierten Verkaufspreis von 2 Milliarden US-Dollar wäre das Geschäft attraktiv bewertet, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Freitag vorliegenden Studie, sollte sich dieser Preis auf den Unternehmenswert (Enterprise Value) beziehen. Die Preise auf dem indonesischen Markt seien derzeit ungünstig und die Margen von LafargeHolcim niedriger als die der Konkurrenz. Als Käufer kämen neben anderen auch CRH und Buzzi in Frage. HeidelbergCement dürfte dagegen keine Rolle spielen, weil sich die Geschäfte mit denen von LafargeHolcim überlappten./bek/mis



Datum der Analyse: 06.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.