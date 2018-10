FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie der "neuen" Linde Plc im Zuge der fast abgeschlossenen Fusion mit Praxair mit "Halten" und einem fairen Wert von 153 Euro in die Bewertung aufgenommen. Basis der Einschätzung sei die unabhängige Linde-Planungsrechnung, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er gehe davon aus, dass vor Ende Januar 2019 nicht mit einem aussagekräftigen Zahlenwerk des fusionierten Unternehmens zu rechnen sei./edh/la



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.