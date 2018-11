HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Linde nach Zahlen auf "Halten" belassen. Der Industriegasehersteller, der bis zur Erfüllung der von der US-Wettbewerbsbehörde verhängten Auflagen für die Fusion mit US-Konkurrent Praxair als eigenständiges Unternehmen berichte, könne mit Blick auf die Resultate für die ersten neun Monate des Jahres mit Selbstvertrauen in den Zusammenschluss gehen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings hätten negative Währungseffekte die gute operative Entwicklung erheblich gedämpft. Nun gehe es um die möglichst reibungslose Zusammenführung beider Firmen, "was bei zwei völlig unterschiedlichen Unternehmenskulturen Probleme bereiten kann". Zudem könnten die wettbewerbsrechtlichen Auflagen die Rentabilität beeinträchtigen./gl/la



Datum der Analyse: 20.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.