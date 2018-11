NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die "neue" Linde-Aktie nach der Fusion des Gasekonzerns mit dem US-Wettbewerber Praxair mit "Overweight" aufgenommen. Als Kursziel nannte Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Wert in US-Dollar - mit 185 Dollar. Er hob das Papier zugleich auf seine "Analyst Focus List". Der Rahmen für die neue Gesellschaft sei klar abgesteckt, die Details wie etwa zur möglichen Veräußerung von Unternehmensteilen und den Synergien aber müssten noch ausgearbeitet werden./tih/gl



Datum der Analyse: 02.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.