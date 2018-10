ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Aktie der britischen Bank Lloyds auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Pence belassen. Die kurzfristigen Auswirkungen der nun bestätigten strategischen Partnerschaft mit dem Vermögensverwalter Schroders hielten sich in Grenzen, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu sei die Aktie sehr attraktiv bewertet./gl/he



Datum der Analyse: 23.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.