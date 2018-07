NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die London Stock Exchange nach Daten zum Handelsvolumen europäischer Börsen im Juni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Analyst Gurjit Kambo wies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die starke Dynamik im Kassageschäft hin, wohingegen sich der Derivate-Handel eher uneinheitlich entwickelt habe. Die LSE bleibe sein "Top Pick" innerhalb der Branche./la/ck



Datum der Analyse: 09.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.