NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Lufthansa auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analystin Penelope Butcher sieht in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie aktuell vor allem positive Trends für Kurzstreckenanbieter. Sie gibt daher den Papieren von Ryanair und EasyJet den Vorzug./ag/ajx



Datum der Analyse: 31.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.