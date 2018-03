FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa nach Jahreszahlen der Fluggesellschaft von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Grund für die sehr positive Ergebnisentwicklung seien der starke konjunkturelle Rückenwind, Konsolidierungsprozesse, eine verbesserte Kapazitätsdisziplin der Marktteilnehmer sowie der Sondereffekt "Air Berlin" gewesen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr dürften insbesondere die weitere Kostenoptimierung der Flotte und die Integration der neuen Kapazitäten im Fokus stehen. Schlamp berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell nun Prognosen für 2019./la/zb



Datum der Analyse: 16.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.