NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Konzern sei wie alle europäischen Airlines von einer nachlassenden Nachfrage in Europa betroffen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Besser sehe es bei den Fernrouten aus. Das Kursziel der Lufthansa könne wackeln, wenn der Druck von Billigfluglinien in Deutschland zunehme oder wenn es Verzögerungen beim Kostenabbau der Tochter Eurowings gebe. Belasten könnten zudem regulatorische Risiken rund um den Brexit oder Probleme bei der Air-Berlin-Integration./she/ajx



Datum der Analyse: 01.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.