ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27,12 Euro belassen. Es zeichne sich immer klarer ab, dass die Ticketpreise in diesem Sommer positiv überraschen könnten, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte das Vertrauen in die Preisentwicklung tatsächlich zurückkehren, sei die Aktie der Fluggesellschaft vielversprechend bewertet./tih/jha/



Datum der Analyse: 19.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.