NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Lufthansa-Aktie nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Fluggesellschaft im Schlussquartal 2018 habe seine Schätzung um 22 Prozent übertroffen, aber die sehr optimistische Konsensprognose verfehlt, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2019 entspreche derweil den Markterwartungen. Dennoch preise die derzeitige Bewertung der Aktie eine 32-prozentige Senkung der Ebit-Konsensprognose ein./gl/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / 03:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / 03:19 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.