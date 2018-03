HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe 2017 einige Meilensteine erreicht, mit denen sie die Konsolidierung der Branche mitgestalten könne, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu zählten die Übernahme von Teilen von Air Berlin, die Einigung mit der Pilotenvertretung Cockpit sowie Kostensenkungen. Langfristig werde die Lufthansa zu den Gewinnern in der Branche zählen./bek/la



Datum der Analyse: 20.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.