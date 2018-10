HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal von 31 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Fluggesellschaft habe sich trotz diverser Belastungsfaktoren respektabel behauptet, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Irritiert habe an der Börse jedoch das geringe Wachstumsziel für 2019, das angesichts knapper Ressourcen aber Sinn mache. Die Kerosinpreis-Entwicklung dürfte den Gewinnverlauf mittelfristig dämpfen, sollte aber die Branchenkonsolidierung weiter beschleunigen./edh/la



Datum der Analyse: 30.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.