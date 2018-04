FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Aktien von Metro nach einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 14,50 Euro gesenkt. Analyst Jürgen Elfers sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von der zweiten Kommunikationspanne des Handelskonzerns in weniger als einem Jahr. Das Vertrauen der Anleger dürfte sich damit verflüchtigt haben. Er kürzte seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) im laufenden Geschäftsjahr und gehe nun vom schlimmsten Fall aus./tih/ajx



Datum der Analyse: 23.04.2018



