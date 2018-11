NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Metro AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Analystin Estelle Weingrod übernahm in einer am Freitag vorliegenden Studie die Beobachtung der Aktie des deutschen Handelskonzerns - ohne aber Änderungen an den Schätzungen, dem Kursziel oder der Empfehlung vorzunehmen. Bei Metro dürfte das Russland-Geschäft weiterhin auf die Margen drücken./tih/he



Datum der Analyse: 02.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.