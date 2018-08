HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Metro AG vor Quartalszahlen von 17 auf 13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe die Schätzungen für die kommenden Jahre weges des schwierigeren Umfeldes in Russland und für Real in Deutschland gesenkt, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Probleme seien in der aktuellen Bewertung des Handelskonzerns allerdings eingepreist./mf/ajx



Datum der Analyse: 01.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.