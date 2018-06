NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hatMetro AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 13,30 Euro belassen. Die Aktie des Handelskonzerns erscheine zwar günstig bewertet, doch im Russlandgeschäft sei der Tiefpunkt noch nicht erreicht, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sollten sich die Anleger wegen der hohen Verschuldung und des schwachen freien Barmittelzuflusses Sorgen machen./gl/ajx



Datum der Analyse: 06.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.