NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Triebwerkherstellers MTU von 194 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Unternehmen erhalte im Zuge seiner Aktienrückkäufe aufgrund des gestiegenen Kurses weniger Aktien als zunächst gedacht, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit falle der positive Beitrag auf das Ergebnis je Aktie geringer aus./edh/ag/ajx



Datum der Analyse: 21.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.