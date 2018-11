NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" belassen. Trotz einer Verlangsamung im September liege das globale Flugverkehrswachstum mit 6,7 Prozent im laufenden Jahr immer noch über seiner Prognose, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies sei positiv für die von ihm beobachteten Aktien europäischer Luftfahrtunternehmen./edh/fba



Datum der Analyse: 06.11.2018



