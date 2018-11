NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 194 auf 191 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Wechselkursannahmen für die Unternehmen aus dem europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbereich an. MTU gehöre zu den Konzernen, die besonders stark von Schwankungen beim US-Dollar betroffen seien. Bei der letzten Anpassung für den Triebwerksbauer sei die US-Währung noch etwas stärker gewesen./tih/gl



Datum der Analyse: 23.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.