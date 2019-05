LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für MTU Aero Engines nach Zahlen von 228 auf 231 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Starke Resultate für das erste Quartal untermauerten die Jahresziele des Triebwerkbauers, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn übertroffen worden./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 14:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





