HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für MTU Aero Engines nach Zahlen von 220 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Wolfgang Donie sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem guten Jahresstart des Triebwerksherstellers. Strategisch und produktseitig sei man gut aufgestellt, um weiter vom langfristigen Wachstumstrend in der Luftfahrt zu profitieren./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 13:32 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / 13:40 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.