NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU nach Zahlen von 205 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe wegen des besser als erwartet ausgefallenen Quartalsgewinns je Aktie (EPS) seine diesbezüglichen Schätzungen für den Triebwerkshersteller angehoben, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Zudem habe MTU den Ausblick für das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft erhöht./gl/he



Datum der Analyse: 25.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.