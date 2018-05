NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Marks & Spencer nach Zahlen zwar auf "Underweight" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen. "Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 waren aber besser als befürchtet", schrieb Analystin Georgina Johanan in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Dies gelte auch für den Ausblick des Einzelhändlers. Angesichts anhaltender Risiken bleibt die Expertin jedoch vorsichtig./ag/bek



Datum der Analyse: 23.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.