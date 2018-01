NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für McDonalds auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die Fast-Food-Kette habe im vierten Quartal beim Gewinn je Aktie seine Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst David Palmer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf einen stabilen Branchentrend in den USA und eine anhaltende Stärke an den internationalen Märkten./tih/tos



Datum der Analyse: 30.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.