NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für McDonalds nach Quartalszahlen von 175 auf 190 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Burgerkette habe im internationalen Geschäft stärker als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst David Palmer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Palmer erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie und den Free Cashflow./ajx/la



Datum der Analyse: 24.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.