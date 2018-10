NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für McDonalds nach Quartalszahlen von 192 auf 195 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen. Die wichtigsten Absatzmärkte entwickelten sich weiterhin dynamisch, schrieb Analystin Karen Holthouse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt werde das Wachstumspotenzial der Fastfood-Kette nach wie vor unterschätzt./bek/gl



Datum der Analyse: 25.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.