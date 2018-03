NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonalds von 184 auf 182 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Analyst John Ivankoe begründete das niedrigere Kursziel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie unter anderem mit seiner neuen Prognose für den freien Barmittelzufluss im Jahr 2020. Ansonsten empfehle er die Aktien der Restaurantkette weiter als langfristiges Kerninvestment innerhalb der Branche, das solide absolute Erträge bei gleichzeitig recht geringem Risiko liefere./la/gl



Datum der Analyse: 12.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.