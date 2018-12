NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonalds von 180 auf 182 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. McDonalds bleibe ein langfristiges Kerninvestment im Restaurantbereich, schrieb Analyst John Ivankoe in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte hob die freien Mittelzuflüsse hervor./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT



