NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck & Co nach Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Der angekündigte Aktienrückkauf und eine so noch nie dagewesene Dividendenerhöhung seien Signale einer ausgeprägten Zuversicht, schrieb Analyst Jami Rubin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe im dritten Quartal allerdings leicht unter der Konsensschätzung gelegen./bek/gl



Datum der Analyse: 25.10.2018



