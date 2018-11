FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA nach Zahlen von 95 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Er habe nach dem Geschäftsbericht des Pharma- und Chemiekonzerns zum dritten Quartal seine Gewinnschätzungen weitgehend beibehalten, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das Schlussquartal erwartet er, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) über dem des Vorjahres liegen und 2019 der Gewinn auf Gruppenebene wieder steigen dürfte. Zudem dürfte Merck in den nächsten Monaten mindestens einen Kooperationsvertrag für die Entwicklung und Vermarktung eines Entwicklungsprojekts abschließen./ck/she



Datum der Analyse: 26.11.2018



