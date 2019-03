HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts des Abbruchs einer gemeinsamen Krebsstudie mit dem US-Wettbewerber Pfizer auf "Hold" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Das Mittel Bavencio habe keine Erfolge gezeigt bei der Behandlung von Eierstockkrebs, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei insofern nicht hilfreich, weil das Medikament für den Chemie- und Pharmakonzern von strategischer Bedeutung sei./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.