NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Konferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Nach einem herausfordernden Jahr 2018 betrachte der Chemie- und Pharmakonzern das kommende Jahr wieder als eines des Wachstums, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Antreiber dürften die Segmente Pharma und Life Sciences sein, während sich die Sparte Flüssigkristalle weiterhin Gegenwind ausgesetzt sehe./bek/ajx



Datum der Analyse: 24.09.2018



