NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Anlass der Studie ist, dass der Darmstädter Merck-Konzern sein schwächelndes Geschäft mit Spezialmaterialien in den kommenden Jahren wieder auf Wachstumskurs bringen will. Zwar gebe es noch einige Prognosesenkungen, doch sei die Zuversicht in den Ausblick für den Gesamtkonzern gestärkt worden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte sich der Fokus der Anleger nun auf die anhaltend starke Entwicklung der Sparte Life Science richten./mis/bek



Datum der Analyse: 03.07.2018



