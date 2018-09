NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Merck KGaA auf "Neutral" belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern habe drei Monate früher als erwartet positive klinische Studiendaten für eine Kombinationstherapie mit den Mitteln Bavencio und Inlyta bei fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom veröffentlicht, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für einen Vergleich mit Lösungen der Konkurrenz seien aber detailliertere Daten notwendig./gl/men



Datum der Analyse: 11.09.2018



