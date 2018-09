NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" belassen. Im zweiten Halbjahr dürfte sich das Wachstum der Sparte Life Science abschwächen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Geschäftssegment Process Solutions dürfte das Wachstum derweil vom Geschäft mit monoklonalen Antikörpern angetrieben werden./bek/la



