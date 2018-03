NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien der Merck KGaA nach Zahlen für 2017 von 115 auf 105 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Gewinnausblick des Pharma- und Chemiekonzerns enttäusche und die Markterwartungen dürften sinken, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Schlimmste dürfte nun aber bekannt sein. Daher sieht der Experte eine Kaufgelegenheit. Das Life-Science-Geschäft entwickle sich beständig und das Chance-Risiko-Verhältnis im Pharmageschäft sei gut./mis/gl



Datum der Analyse: 08.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.